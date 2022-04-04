Yasak Elma 137. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 137.son bölümde Yıldız Doğan'a "Bana karşı sevginden emin olduğum için bu evliliği gerçeğe dönüştürebiliriz" der. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 137.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 137. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 137. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 137. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalmıştı. Çağatay ise Yıldız'la barışmak için harekete geçmişti.

Yasak Elma'nın ekrana gelen son bölümünde ise Yıldız Doğan'a "Bana karşı sevginden emin olduğum için bu evliliği gerçeğe dönüştürebiliriz" der ve Doğan'ın evlilik teklifini kabul eder

Yasak Elma 137. bölümde Çağatay, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir.

Çağatay'ın Yıldız'la barışma çabası Ender'in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister.

"Ben, kazık atılacak bir kadın değilim" diyen Ender, bu kez ortalığı karıştıracak planını devreye sokar.

Kumru, Çağatay'ın telefonundan kendine gelen mesajı Yıldız'a söyler. Yıldız, sonunda hayati bir karar verecektir.

Yıldız, Çağatay'ın barışma teklifini kabul ederek ona en büyük dersi verecektir. "Öyle bir şey yapacağım ki, bundan sonra selam bile veremeyecek!" diyen Yıldız'ın planı ne?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerler.

Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur.

Handan Yıldız'a karşı hamlelerini sürdürürken Ender, Handan'ın tek derdinin kızı olmadığını anlar. Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.