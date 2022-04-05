İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7159
  • EURO
    16,1717
  • ALTIN
    912.716
  • BIST100
    2323.47
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 4 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim reyting sıralaması
Medya

4 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim reyting sıralaması

4 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Recep İvedik, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Deliha ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 4 Nisan 2022 reyting sonuçları

5 Nisan 2022 Salı 10:20 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 10:20
ABONE OL

4 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de Recep İvedik, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Deliha, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Nisan 2022 reyting sonuçları

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 4 Nisan reyting sıralaması

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 YASAK ELMA FOX

4 HAKIM ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 UC KURUS SHOW TV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 YASAK ELMA FOX

5 HAKIM ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 UC KURUS SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 HAKIM ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 UC KURUS SHOW TV

10 ESRA EROL'DA ATV

Alparslan Büyük Selçuklu 20.bölüm izle!

Üç Kuruş 21. Bölüm full izle!

Yasak Elma 137. son bölüm izle!

Yargı 27.bölüm izle tek parça!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.