4 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de Recep İvedik, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Deliha, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Nisan 2022 reyting sonuçları

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 4 Nisan reyting sıralaması

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 YASAK ELMA FOX

4 HAKIM ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 UC KURUS SHOW TV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 YASAK ELMA FOX

5 HAKIM ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 UC KURUS SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 HAKIM ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 UC KURUS SHOW TV

10 ESRA EROL'DA ATV

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