Üç Kuruş 21. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'un 21. bölümde Kılıç ile Çetin'in sert kavgası, yüksek gerilimli anlara sahne olurken Kartal ve Efe'nin damatlık baktığı sırada karşılarına Kılıç'ın çıkması heyecanı yükseltiyor. Kartal, Efe ve Kılıç arasında neler yaşanacak? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 21. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş son bölüm izle tek parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 21. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümüne Kılıç ve Şahin arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm özeti...

ÜÇ KURUŞ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Baybars'ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır.

Kılıç'ın vahşeti Şahin'in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç'ı saf dışı bırakmak için Neriman'la bir plan yapar.

Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin'in oyunu Kartal ve Çetin'i karşı karşıya getirir.

Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin, abisinin karşısına çıkar.

İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Kartal ve Efe'ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur.

Üç Kuruş 21. Bölümde Leyla'nın Efe ile evlenmeye karar verdiklerini açıklıyor ve düğün hazırlıkları hızla başlıyor.

Efe, Leyla'yı istediğini Kartal'a söylüyor. Kartal ise Efe'ye yumruk atarak tepkisini gösteriyor. Efe ile annesi Aysel, Saliha babaanneden Leyla'yı istemeye gidiyor.

Kartal ve Çetin'in kavga ettiği anlar dikkat çekerken Kılıç, Şahin'e silah doğrultuyor.

Kartal, Çetin'in halasının oğlu olduğunu öğrendiğini söylüyor. İkili arasında yaşanacak yüzleşmede neler yaşanacak?

Üç Kuruş 21. Bölümde Kılıç ile Çetin'in sert kavgası, yüksek gerilimli anlara sahne olurken Kartal ve Efe'nin damatlık baktığı sırada karşılarına Kılıç'ın çıkması heyecanı yükseltiyor. Kartal, Efe ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Öte yandan Kılıç'ın Baybars'la konuştuğu sahnede Şahin'e olan bakışları ve Kartal hakkında söyledikleri dikkat çekiyor.

Kılıç'ın tehditkar sözleri karaktere dair ilk ipuçlarını izleyiciye verirken Kartal'la Baybars arasındaki mücadelede dengeler nasıl değişecek?