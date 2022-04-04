TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 20. bölümüyle ekrana geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölümde Liparit kardeşler, Alparslan ve yanındaki Türkleri katletmek için harekete geçer. Alparslan, bu hamle karşısında ne yapacak? Diğer yandan Alparslan, kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı nasıl bir tavır takınacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan 20. bölüm izleme linki sizlerle...

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Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 20. bölümüyle ekrana geldi.

Selçuklu Alparslan 20. bölümde Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı.

Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi?

Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak?

Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak?

Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak?

Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi?

Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?