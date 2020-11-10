10 Kasım 2020 Salı 00:15 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 00:15

Yasak Elma 84. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma son bölümde yer yerinden oynadı. Halit'in yaptığı hamle ile hem Yıldız hem de Şahika hayatının şokunu yaşadı. Düğünde davetlilerin de ağzını açık bırakan olay sonrasında Halit çocuğunun velayetini almaya kararlıdır. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 84. Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma 84. bölüm özeti.

Yasak Elma 84. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizi tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Şahika Halit ile Yıldız'ın evlenmesine engel olmak için Halit'e velayet davasında işine çok yarayacak kanıtları verir. Öte yandan Ender'in ters köşe yapıp herkesi şaşkına uğratması sonrasında Yıldız'ın hışmına uğrar. Yasak Elma 84. bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK EMA 84. BÖLÜM FULL İZLE

Yasak Elma yayınlanan son bölümde olaylı bir düğün sahnesi ile seyirciyi şoke etti.

Halit ve Ender'in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman'la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşınırlar. Halit, oğlunun velayetini almaya kararlıdır. Şahika, Halit'ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalışıyordur. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürer. Yıldız çaresiz kaldığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir kişi tarafından ona uzatılan yardım elini geri çevirmeyecektir.

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YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'yla el sıkışan Halit, Şahika'nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI

Şevval Sam/Ender Argun

Talat Bulut: Halit Argun

Eda Ece: Yıldız Argun

Şafak Pekdemir: Zehra Argun

Buse Kahraman: Lila Argun