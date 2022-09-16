Yasak Elma yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin takipçileri merakla ilk bölümün yayınlanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Sezon finalinde Doğan'ın yaptığı plan felaketle sonuçlanmıştı. Yeni sezonun ilk bölümü olacak 147. bölüm fragmanında ise Yıldız koca bir servetin sefasını sürüyor. Peki Yasak Elma yeni sezon ilk bölüm ne zaman? İşte Yasak Elma 6. sezondan ilk fragman

YASAK ELMA 6. SEZON 147. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı Yasak Elma'nın yeni sezonundan ilk bölümü 19 Eylül Pazartesi akşamıo FOXTV'de.

YASAK ELMA YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Dizinin ekrana gelen son bölümünde Doğan gözünü karartıp Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar vermişti.

Yasak Elma'nın geçen sezon sonunda trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü.

Yasak Elma'nın yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. İlk sahnelerde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapiste olacak. Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan'ı dünyaya getirecek.

Hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşine düşecek olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal ile aşk yaşayacak.

Ekin'in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru'nun hayatına ise Altay girecek.

Altay ve Hilal karakterlerine hayat verecek oyuncular henüz belli olmadı. Zaman atlamasından dolayı Halit Can'ı da 4,5 yaşında yeni bir çocuk oyuncu canlandıracak.

BEKİR AKSOY YASAK ELMA'DA!

Yasak Elma dizisine yeni oyuncular dahil oldu. Sezon finalinde diziye veda eden isimlerin yerine yeni oyuncular gelecek.

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy diziye Handan'ın (Şebnem Dönmez) abisi Engin rolüyle yer alacak.

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