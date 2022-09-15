Mahkum, 25. bölümüyle FOX Tv'de ekrana geldi. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Mahkum'un 25. bölümünde Fırat, Barış'ın yaşadığını öğrenince sahalara geri döner. Cübbesini çıkaran Fırat, Barış ve yeni çetesini bulmak için harekete geçer. İki ezeli düşman; Her zamankinden daha sert bir savaşın içine girerler.Mahkum yeni sezon 25. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 25. Bölüm full izle!

MAHKUM 25. BÖLÜM FULL İZLE!

Mahkum, yeni sezonda yeni bölümleriyle FOX TV'de...

MAHKUM 25. BÖLÜM ÖZETİ

'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum yeni sezonunda Fırat, öldü sandığı Barış ve ekibinin peşine düşer. Fakat bu kez savcı olarak değil... İşte Mahkum 25. Bölüm bölüm özeti

MAHKUM 25. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkum dizisinin yeni bölümünde; Yaşadığı travmatik sürecin sonucunda inzivaya çekilen Fırat Bulut, cübbesini asıp sadece kızıyla ilgilenmeye karar vermiştir.

Şehrin bazı yerlerinde Barış Yesari maskesi ile işlenen cinayetler, devleti harekete geçirir. Barış'ı kutsallaştırmaya çalışan bu psikopatlarla mücadele edebilecek tek kişi Fırat Bulut'tur.

Fırat, bu teklifleri reddeder. Ta ki ölü olarak bilinen Barış'ın bu şehirde nefes aldığını öğrenene kadar... Geri dönecektir. Ama cübbesiz, prosedürsüz ve seçili insanlardan kuracağı özel ekibiyle...

Mahkum 25. bölümde blümler ve büyük ızdırapların içinden sıyrılıp gelen, yeniden doğduğuna inanan Barış Yesari, bambaşka biri olarak döner şehre. Artık amacı sadece kendi intikamı değil, ruhu öldürülmüş herkesin intikamını almaktır.

Büge ve oğluyla yeni bir gelecek hayal ederken, yerin altında kurduğu mahkum ordusuyla birlikte harekete geçer. Adalet er ya da geç sağlanacaktır.

Yerin altında kendi vicdan terazisiyle adalet sağlamaya çalışan Barış, yerin üstünde toplumu bu rahatsız tiplerden korumaya çalışan Fırat... İki ezeli düşman; esas adaleti bulmak için her zamankinden daha sert bir savaşın içine girerler.