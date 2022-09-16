15 Eylül 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Duy Beni, Mahkum reyting sıralaması

15 Eylül 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı ATV'de Destan, Fox TV'de Mahkum, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Aşk Tarifi, Star Tv'de Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sıralaması

15 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



15 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.