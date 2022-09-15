Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Show TV'de ekrana gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 9. bölümünde Melek, mahkeme öncesinde Celal'in ateşkes teklifini kabul ettiğini söyleyip ona oyun oynamaya karar verir. Melek ve Celal arasındaki bu anlaşma mahkemede hiç beklenmeyen bir şekilde sonlanır. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9. Bölüm full izle!

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 9. BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 9. BÖLÜM FULL IZLE YOUTUBE!

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi önceki bölümüyle ABC1 20+'da 5.82 izlenme oranı (rating) 18.51 izlenme payı (share), TOTAL'de 5.42 izlenme oranı (rating) 17.58 izlenme payı (share), AB'de ise 5.06 izlenme oranı (rating) 17.38 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride de birinci oldu.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 9. BÖLÜM ÖZETI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Songül'ün mektubuyla dağılan Sadi onu bulmaya çalışır. Son anda trenden inen Songül ise Sadi ile birlikte eve döner.

SADI, SONGÜL'Ü DURDURABILECEK MI?

Mahallenin sünnet olamayan çocukları için gizli kahraman Sadi tarafından düzenlenen sünnet düğünü herkes için güzel geçerken Kırdarların adamının Songül'ü bulmaya çok yakın olduğunun kimse farkında değildir.

Depo baskını sonucu Mert, Zülfikar ve Can'ın hapse gireceğini düşünen Araz, üçlünün depodan kaçtığını öğrendiğinde deliye döner. Üstelik Ozan'ın yardım ettiğini öğrenince tamirhande ortalık karışır. Ozan artık tamirhanede güvende değildir.

Aylin'e karşı olan duygularını daha fazla içinde tutamayan Can, Aylin'le konuşmak için randevulaşır ama bu buluşma hiç beklenmeyen birinin aşk itirafıyla sarsılacaktır.

Melek'in mahkeme günü yaklaştıkça Celal'in sakatlık durumunun davayı zora sokacağını bir kez daha avukatından duyan Melek, Celal'in teklif ettiği yeni bir ateşkesi kabul ettiğini söyleyip ona oyun oynamaya karar verir.

Melek ve Celal arasındaki bu ateşkes mahkemede hiç beklenmeyen bir şekilde sonlanır.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI OYUNCULARI

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.