Duy Beni 11. Bölümüyle izleyicisini ilginç olaylara sürükledi. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer aldığı Duy Beni 11. Bölümde Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır. Ekim bunca şeyin üstesinden nasıl gelecek? Peki yeni bölümde neler olacak? Duy Beni 11. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar.

DUY BENİ 11. BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor. Duy Beni yeni bölümleriyle her Perşembe 20:00'de Star'da!

DUY BENİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 11. Bölümde Kanat, Ekim'den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır.

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularken Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelmiştir. Kanat, Ekim'e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.

Leyla amacına ulaşmış, Ekim ve Kanat'ın arasının açılmasını sağlamıştır. Artık hedefi onların tekrar bir araya gelmesine engel olmaktır. Fakat ikilinin uzaklaşmasından faydalanmak isteyen biri daha vardır; Melisa. Leyla, Kanat'ı hem Ekim'den hem Melisa'dan uzak tutmak için uğraşmak zorundadır.

Leyla, bu uğurda elinden geleni yaparken; Aziz, Leyla'nın şeytani zekasından etkilenmekten alıkoyamaz kendini.

Gerçek Koleji'nde gruplaşmalar ve savaşlar devam ederken, Bahar ve Selim zorbalıkla mücadele etmeye devam ederler. Bahar doğru zamanda doğru yerde bulunarak hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiye ulaşır. Öğrendiği bu bilgiyle birlikte büyük bir felaketin geleceğinden habersizdir.

"Duy Beni" merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla perşembe akşamı Star'da!