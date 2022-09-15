Camdaki Kız 48. bölümüyle yeni sezonda izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 48. bölümünde Nalan odasında 'Ne yaptığını biliyorum, ayağını denk al yoksa...' yazılı bir not bulur. Hayri ile arasında olanları bilenlerin sadece ikisi olmadığını gösterir. Peki Nalan ve Hayri'yi gören kişi kim? Nalan'a kim gözdağı veriyor? Sedat ile Nalan arasında neler yaşanacak? Camdaki Kız 48. son bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON 48. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kızı dizi 48. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 48. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizisi "Camdaki Kız" yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın ekrana gelecek yeni bölümünde;

Yaşadıklarından dolayı azap içinde olan Muzo, kendisini yine odasına hapsetmiştir.

Nalan'la iletişim kurma yolları arayan Hayri ise Nalan'ın kendisini öpmesinin mutluluğu içindedir.

Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın hayatı artık eskisi gibi değildir. Feride kızının farklı bir durum içinde olduğunu anlayabilecek mi?

Nalan'ın odasında bulduğu gizemli not ise Hayri ile arasında olanları bilenlerin sadece ikisi olmadığını gösterir. Peki Nalan ve Hayri'yi gören kişi kim? Nalan'a kim gözdağı veriyor?

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 48. yeni bölümünde Nalan'ın annesi Feride'den kendisini yıkamasını istediği fragmanda Selen'in "Nalan asla tahmin ettiğimiz gibi biri değil" sözleri damga vurdu.

Selen, Nalan'ın aslında göründüğü gibi birisi olmadığını söylüyor.

Rafet bey, Cavit ile olan bağını öğrendiği eşi Gülcihan'dan boşanmaya karar veriyor.

Muzo ise Pera'nın kendisini düğünde terk ettiğini düşünerek yeniden bunalıma giriyor ve hastalığı nüksediyor.

Cana ise Alp'in Sedat'ı içeri attırmasıyla birlikte Alp'in tehditlerine boyun eğmek zorunda kalıyor.

Nalan ve Hayri arasında neler olacak?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, yeni sezonda perşembe günleri Kanal D'de...