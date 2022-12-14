AB, ASEAN'la ticari ilişkileri geliştirmek istiyor

AB-ASEAN arasında ilişkilerin 45'inci yılı vesilesiyle Brüksel'de AB-ASEAN Liderler Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin açılışında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, gelecekteki öncelikleri belirlemek üzere bir araya geldiklerini belirterek, ASEAN ve AB'nin ortak değerleri paylaştıklarını söyledi.

Michel, toplantının bölgeleri daha da yakınlaştırmak için bir fırsat olduğuna işaret ederek, "Bunu yapmanın bir yolu ticarettir. Ticaret, büyümeyi ve bölgelerimiz arasındaki yakın bağları desteklemek için güçlü bir araçtır." diye konuştu.

AB'nin daha önce Vietnam ve Singapur'la ticaret anlaşmaları yaptığını anımsatan Michel, "ASEAN'daki diğer ülkelerle de ticaret anlaşmaları imkanlarını araştırıyoruz. AB-ASEAN serbest ticaret anlaşmasını geliştirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Michel, çalkantılı jeopolitik zamanlardan geçildiğine işaret ederek, iklim değişimi, Kovid-19, çatışmalar ve güvenlik sorunlarına ilave olarak Rusya-Ukrayna savaşı çıktığını anımsattı.

Savaşın dünya genelinde enerji ve gıda güvenliği krizine neden olduğunu belirten Michel, AB'nin güçlü biçimde Ukrayna'yı desteklediğini hatırlattı.

Michel, ASEAN ve AB'nin çok ortak yönü bulunduğunu, bu nedenle ilişkileri derinleştirmek için çalışmaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

- "EKONOMİK BAĞLARIMIZI VE TİCARETİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de stratejik ortaklığın çok önemli olduğunu, ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

AB-ASEAN ilişkilerini daha da güçlendirecek bazı alanlar gördüğünü belirten von der Leyen, enerji ve iklim değişikliği alanında iş birliğinin önemine işaret etti.

Von der Leyen, savaşın küresel bir enerji krizi ortaya çıkardığını anımsatarak, krizlere karşı fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için AB ve ASEAN'ın birbirine destek olması gerektiğine dikkati çekti.

"Ekonomik bağlarımızı ve ticaretimizi güçlendirmeliyiz." diyen von der Leyen, AB ve ASEAN'ın toplam ticaret hacminin yeterince yüksek olmadığını anlattı.

Von der Leyen, "Bugün ticaret anlaşmaları tarife ve kotalardan çok daha fazlasıdır. Ticaret anlaşmaları, yeşil ve dijital dönüşümü birlikte ele almak için iş birliği araçlarıdır. Avrupa, ASEAN ülkeleriyle daha fazla serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor. Nihai hedefimiz, bölgeden bölgeye bir anlaşma yapmaktır." diye konuştu.

- ASEAN'A 10 MİLYAR AVRO YATIRIM PAKETİ

AB ve üye ülkelerin, Küresel Geçit yatırım planı çerçevesinde ASEAN için 2027'ye kadar toplam 10 milyar avroluk bir yatırım paketi sunduğunu belirten von der Leyen, bununla enerji, dijital altyapı ve araştırma gibi çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendireceklerini anlattı.

