İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0347
  • EURO
    33,8057
  • ALTIN
    2025.45
  • BIST100
    9379.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Biden'dan Rusya lideri Putin'e küfür
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Rusya lideri Putin'e küfür

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullanarak küfretti.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan Rusya lideri Putin'e küfür
ABONE OL

The Hill'in haberine göre, Biden California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası konuşması yaptı.

Putin ve diğer bazı liderler nedeniyle sürekli nükleer çatışma endişesi yaşandığına işaret eden Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında Rusya lideri Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullandı.

Biden ayrıca, seçimde Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümü konusunda Putin hakkında konuşmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Navalnıy'ın ölümünden Putin'i sorumlu tutmuş, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.