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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump kararı: Başkanlık yarışına girebilir

ABD'de Michigan Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 2024 Başkanlık Seçimleri'nde oy pusulasından çıkarılması talebiyle yapılan başvuruyu reddederek bu eyalette başkanlık yarışına girebileceğine karar verdi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump kararı: Başkanlık yarışına girebilir
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Michigan Yüksek Mahkemesi, alt mahkemeden gelen Trump'ın eyalet seçim pusulasından çıkarılması davasını ele almayacağını açıkladı.

Mahkemenin kararında, Trump'ın eyalet oylamasının dışında bırakılması gerektiği ile ilgili "sunulan soruların Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesi gerektiğine ikna olunmadığı" kaydedildi.

Michigan'da, Trump'ın Anayasa'nın 14. Maddesine göre 6 Ocak Kongre olaylarında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı iddiasıyla bir grup tarafından eylülde dava açılmıştı.

Ancak davaya bakan yargıç, eyalet yasalarının seçim yetkililerine başkanlık ön adaylarının uygunluğunu denetleme konusunda herhangi bir hareket alanı tanımadığına hükmetmiş, ayrıca davanın mahkemelerde karara bağlanmaması gereken siyasi bir soruyu gündeme getirdiğini belirtmişti.

Alt mahkemede Trump'ın lehine sonuçlanan karar temyiz için Michigan Yüksek Mahkemesi'ne getirilmişti.

Michigan Yüksek Mahkemesinin davayı görüşmeyi reddetmesi ile Trump'ın, bu eyalette seçim pusulalarında yer alıp alamayacağı tartışması kapanmış oldu.

Öte yandan, Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta, aynı bağlamdaki davada, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar vermişti.

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