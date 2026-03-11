İran ordusunun, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktiklerini uyarladığı ve ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkesinin savaşı kazandığında ısrar etmesine rağmen ABD ve İsrail'in saldırıları ilerledikçe İran ordusunun taktiklerini uyguladığı belirtildi.

ABD askeri yetkilileri ve askeri uzmanlara göre, çatışmanın başlamasından bu yana geçen 11 günde İran'ın bölgedeki önemli ABD hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberde üç ABD'li yetkilinin, İran'ın atış gücünde ABD ve İsrail'e uyum sağlayamadığını kabul etmiş gibi göründüğü ancak sadece yaylım ateşine karşı ayakta kalmanın bile Tahran hükümetinin zafer ilan edebileceği anlamına geldiği ifadeleri kullanıldı.

ABD'li isim itiraf etti: İsrail tek bombalık ülke İki askeri yetkilinin görüşlerinin aktarıldığı haberde, "Pentagon'un İran'ın tüm fırlatma alanlarına ilişkin netliğe sahip olmamasından endişe edildiği ve İran'ın ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu" değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Johns Hopkins Üniversitesinden İran uzmanı Vali Nasr'ın, "İran'ın ABD envanterini tükettikten sonra bile ABD birliklerini, varlıklarını ve müttefiklerini hedef alabilecek bazı füze fırlatma kapasitesine sahip olabileceği" değerlendirmesine dikkat çekildi.

Nasr, "İran'ın 12 günlük savaşta ne kadar hızlı ders çıkarıp uygulamaya koyduğu şaşırtıcı. Bizim eksikliğimizin, önleyici tedbirler ve THAAD ile Patriot füzeleri gibi savunma kabiliyetleri olduğunu öğrendiler." görüşlerini aktardı.

NYT: İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE 17 ABD TESİSİ ZARAR GÖRDÜ

NYT'nin uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ile ABD ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, saldırıların başlamasından bu yana İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin birden fazla kez vurulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, İran'ın bazı ABD tesislerini birden fazla kez hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıların, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin öngördüğünden daha kapsamlı olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın çatışmaya hazırlık düzeyinin beklenenden yüksek olabileceği değerlendirildi.

Beyaz Saray'da İran paniği! Trump'a "çıkış planı" baskısı Haberde, İran'ın, saldırıların başladığı günden bu yana Orta Doğu'daki ABD ve müttefiklerine ait askeri hedeflere binlerce füze fırlattığı ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiği belirtildi.

ABD'li yetkililerin saldırıların büyük kısmının önlendiğini belirttiği aktarılan haberde, bölgede bulunan en az 11 ABD askeri üs veya tesisinin zarar gördüğü, bunun bölgedeki tüm tesislerin neredeyse yarısına denk geldiği ifade edildi.

Haberde, 28 Şubat'ta İran'ın Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar'daki El Udeyd Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Camp Buehring Üssü'nü hedef aldığı vurgulandı.

İran tarafından vurulduğu tespit edilen askeri tesisler arasında Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü, Camp Arifjan Üssü, Şuayba Limanı ve Camp Buehring Üssü'nün görüntüleri yer aldı.

Haberde, Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filosu Karargahı, Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar'daki El Udeyd Hava Üssü, Irak'taki Erbil Üssü ve Ürdün'deki Muvaffaq Salti Üssü ile BAE'de Cebel Ali Limanı ve Al-Dhafra Hava Üssü'nden görüntülere de yer verildi.

Soykırımcılardan İran itirafı... "Gerçekçi hedef değil" Uydu görüntülerinin bazı tesislerde binalar ve iletişim altyapısında ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği kaydedilen haberde, İran'ın 1 Mart'ta Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerine yönelik misillemesinde 7 ABD askerinin öldüğü hatırlatıldı. Haberde, Pentagon'un Kongre'ye sunduğu bir değerlendirmeye göre 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filo Karargahı'na yönelik tek bir saldırının maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Haberde, İran'dan fırlatılan bazı füzelerin Türkiye'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.

ABD'li üst düzey bir askeri yetkilinin 4 Mart'ta Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne doğru ilerleyen İran'a ait bir balistik füzenin NATO tarafından engellendiğini belirttiği aktarılan haberde, İran ordusunun söz konusu füzenin kendileri tarafından fırlatıldığı iddiasını reddettiği ifade edildi.

- HAVA SAVUNMA VE İLETİŞİM ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Haberde, İran'ın özellikle ABD ve müttefiklerinin bölgedeki hava savunma ve iletişim altyapısını hedef aldığı kaydedildi.

İran'ın özellikle radar ve iletişim sistemlerini hedef aldığı ifade edilen haberde, bu kapsamda Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemi unsurlarının da saldırılardan etkilendiği öne sürüldü.

Trump için tehlike çanları çalıyor ABD 2 günde servet akıttı Haberde, Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde çekilen uydu görüntülerinin, üssün güney kısmındaki hava savunma sensörlerinden birinde ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği belirtildi. Söz konusu radar sisteminin maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olabileceği ifade edildi. İran-Brüksel hattında kriz: İkiyüzlülüğü bırakın Uydu görüntülerine göre Katar'daki uzun menzilli AN/FPS-132 radar sisteminin de hasar görmüş olabileceğine işaret edilen haberde, söz konusu radar sisteminin yaklaşık 1,1 milyar dolar maliyetle inşa edildiği ve 3 bin mil çapında erken uyarı kapsama alanı sağladığı aktarıldı.

- ABD DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİ DE HEDEF ALINDI

Haberde, İran'ın askeri hedeflerin yanı sıra ABD'ye ait bazı diplomatik tesislere de saldırdığı öne sürüldü.