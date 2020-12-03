03 Aralık 2020 Perşembe 14:04 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:04

New York Times'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat eden ÇKP üyeleri ve ailelerine yeni kurallar getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerinin sınırlandırılması kararı alındığı, bu kapsamda, söz konusu kişiler için seyahat vizelerinin geçerlilik süresinin en fazla 1 ay olacağı ve tek girişle sınırlandırılacağı belirtildi.

Vize kısıtlamasının 270 milyona yakın Çinliyi etkilemesi bekleniyor.

Çin vatandaşları gibi ÇKP üyeleri de 10 yıla kadar ABD ziyaretçi vizesi alabiliyordu.

- ÇİN'DEN ABD'NİN VİZE KISITLAMASINA TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin ÇKP üyeleri ve yakınlarını hedef alan vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

Hua, ABD'nin söz konusu adımına ilişkin Çin'e yönelik siyasi baskının tırmandırılması ve ABD'deki aşırıcı Çin karşıtı güçler tarafından oluşturulan ideolojik önyargı olduğu değerlendirmesinde bulundu.