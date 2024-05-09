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Dünya

ABD'den İsrail'e 'Refah' mesajı: Endişe duyuyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in Refah'ta 'büyük bir kara operasyonu' gerçekleştirmesinden endişe duyduklarını belirterek, 'İsrail'e hedeflerine ulaşmaları için başka yollar olduğunu söyledik.' dedi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e 'Refah' mesajı: Endişe duyuyoruz
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ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, AA muhabirinin, "ABD Başkanı Joe Biden, Refah konusunda İsrail'in henüz 'kırmızı çizgiyi' geçmediğini söyledi. Silah sevkiyatını Refah'a yönelik büyük bir saldırı olursa durduracağını kaydetti. İsrail, halihazırda Refah'a saldırıyor. 100 bin kişi yerinden edildi. ABD yönetimi için büyük saldırı tanımı nedir? İsrail'e sevkiyatı durdurmak için ABD'nin ne görmesi gerekir?" sorularını yanıtladı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

"Büyük bir kara operasyonundan endişe duyuyoruz." diyen Wood, İsrailli muhataplarıyla konuya ilişkin iletişimlerinin sürdüğünü aktardı.

Wood, "İsrail'e hedeflerine ulaşmaları için başka yollar olduğunu söyledik. Umarım tavsiyelerimizi duyarlar." dedi.

Yerinden edilenlerle ilgili Wood, "Rakamlara hakimim." demekle yetindi.

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