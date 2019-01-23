AB, enerji altyapı projelerine 800 milyon avroluk yatırım desteğine onay verdi

AB Komisyonu, enerji güvenliğini artırmaya katkı sağlayacak öncelikli 14 projeye finansal destek verilmesinin üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler arasında elektrik, akıllı şebeke, iletim ve doğal gaz alanındaki projelere AB fonlarından 800 milyon avro kaynak sağlanacak.

Elektrik sektöründe 323 milyon avro Baltık elektrik senkronizasyon projesine verilecek. Çekya ve Slovakya arasındaki elektrik şebekesini geliştirmek için de 91 milyon avro aktarılacak. Polonya ve Danimarka arasında doğal gaz iletimini sağlayacak Baltık boru hattına da 215 milyon avro destek verilecek.