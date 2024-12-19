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Dünya

Açık açık yazdılar: ABD, Türkiye ile çalışmalı

CIA'in düşünce kuruluşu Rand, Suriye'yi değerlendirirken, “ABD, uzun vadeli stratejileri için Türkiye ile yakından çalışmalı” tespitinde bulundu.

19 Aralık 2024 Perşembe 08:39 - Güncelleme:
Açık açık yazdılar: ABD, Türkiye ile çalışmalı
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ABD gizli servisi CIA'in düşünce kuruluşu Rand, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir çalışma yaptı.

Kuruluşun internet sitesinde yayınlanan raporunda Türkiye ile ilgili şu tespitlere yer verildi: Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç konumu Suriye'deki değişimle birlikte kabul edilir oldu. Türkiye Ortadoğu'da çok daha aktif misyonlar üstelenecektir. Bu etkinliğini ise Rusya'ya karşı müzakere kozu olarak masaya koyacaktır. Ankara, ülkedeki mültecileri de Suriye'ye göndererek YPG ve PKK ile bağlantılı diğer silahlı grupların etkinliğini coğrafi alanda kırmaya çalışacaktır. ABD hükümeti ve ordusu Ortadoğu'daki tüm uzun vadeli stratejileri için Türkiye ile yakından çalışmalı.

Rand'ın aynı raporunda, Rusya ve İran'ın Ortadoğu'daki eski güçlerine asla ulaşamayacakları da vurgulandı.

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