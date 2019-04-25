Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 5 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir özel üniversitede meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir teröristin bombayı, Kabil'in Karte-i Nav bölgesinde bulunan özel bir üniversitenin tuvaletine yerleştirdiği sırada patlama yaşandığını belirtti.
Patlamada teröristin öldüğünü ifade eden Mücahit, 5 sivilin de yaralandığını söyledi.
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