Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 5 yaralı

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir teröristin bombayı, Kabil'in Karte-i Nav bölgesinde bulunan özel bir üniversitenin tuvaletine yerleştirdiği sırada patlama yaşandığını belirtti.

Patlamada teröristin öldüğünü ifade eden Mücahit, 5 sivilin de yaralandığını söyledi.