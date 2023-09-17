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Dünya

Afrika Birliği'nden Libya için acil çağrı: Çalışmalar hızlandırılmalı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, üye ülkelere ve uluslararası topluma Libya'daki sel mağdurlarına yönelik insani yardım çalışmalarını acilen hızlandırma çağrısında bulundu.

AA17 Eylül 2023 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Afrika Birliği'nden Libya için acil çağrı: Çalışmalar hızlandırılmalı
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Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki selin 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını ve 40 binden fazla kişiyi de yerinden ettiğini belirtti.

Afrika Birliğine bağlı ekiplerin ani durum yönetim mekanizmasını aktif hale getirdiğini vurgulayan Muhammed, tarım, insani yardım, ekonomi ve sağlık gibi farklı birimlerden yeni bir uzman ekibin Libya'ya gönderileceğini kaydetti.

Muhammed, üye devletlere ve uluslararası topluma artan insani ihtiyacı karşılamak için Libya halkı ve hükümetine desteklerini acilen hızlandırmaları çağrısı yaptı.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

  • Afrika Birliği Komisyonu
  • Libya sel mağdurları
  • insani yardım çağrısı

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