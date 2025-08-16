İSTANBUL 29°C / 22°C
  Alaska'da gerginlik… Putin'i çıldırtan o soru: Gazeteciye kameralar önünde bağırdı
Dünya

Alaska'da gerginlik… Putin'i çıldırtan o soru: Gazeteciye kameralar önünde bağırdı

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin'in Alaska'daki tarihi buluşması, daha ilk dakikalarda gergin anlara sahne oldu. Putin'in bir gazetecinin sorusuna verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:54
Alaska'da gerginlik… Putin'i çıldırtan o soru: Gazeteciye kameralar önünde bağırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'ya inişinde Trump tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından ikili makam aracına geçti.

Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına fotoğraf verirken bir gazeteci tarafından gelen soru üzerine gerginlik yaşandı.

PUTİN'İ ÇILDIRTAN O SORU

ABD'li bir gazetecinin "Sivilleri öldürmeyi bırakmayı taahhüt ediyor musunuz?" sorusuna Putin, ilginç mimikler sergiledi. Putin'in gazeteciye bağırarak cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Putin'in tepkisi, sosyal medyada gündem olurken adeta zirvenin diplomatik atmosferini gölgede bıraktı.

F-35 ve F-22'lerle güç gösterisi Trump gözdağını eksik etmedi

#CANLI Eski Rus toprağında yeni diplomasi sahnesi: Trump ve Putin Alaska'da aynı masada

Trump "küserim" dedi resti çekti "Kabul edilmezse evime dönerim"

