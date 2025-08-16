Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'ya inişinde Trump tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından ikili makam aracına geçti.
Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına fotoğraf verirken bir gazeteci tarafından gelen soru üzerine gerginlik yaşandı.
ABD'li bir gazetecinin "Sivilleri öldürmeyi bırakmayı taahhüt ediyor musunuz?" sorusuna Putin, ilginç mimikler sergiledi. Putin'in gazeteciye bağırarak cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Putin'in tepkisi, sosyal medyada gündem olurken adeta zirvenin diplomatik atmosferini gölgede bıraktı.