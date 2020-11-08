08 Kasım 2020 Pazar 11:54 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 12:28

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamasından satır başları:

"Şuşa işgalden kurtarıldı. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. Bugün Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor."



"Bu zaferi savaş meydanında kazandık, müzakere masasında değil"

"İşgalcileri topraklarımızdan kovuyoruz, kovacağız"

"Ekonomik gücümüz olmasaydı bu zafere kolay erişemezdik"

"8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür."



"28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir."

"Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Eğer Ermenistan taleplerimize cevap vermezse sonuna kadar gideceğiz."

"Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Biz sivil vatandaşları hiçbir zaman hedef almadık. Düşmanı kovuyoruz ve kovacağız."

"Ermenistan mağlubiyetini itiraf ediyor. Dünya ülkelerinden yardım istiyor. Hani senin yenilmez ordun? Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur. Dövüş meydanında gösteriyor. Düşmanı topraklarından kovuyor."

"Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır."