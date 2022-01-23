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Dünya

'Almanya bizi hayal kırıklığına uğrattı'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya'nın ülkesine silah satmayı reddetmesi hakkında açıklama yaptı. Kuleba, Almanya'nın bu kararının Ukrayna'da 'hayal kırıklığına' neden olduğunu söyledi.

AA23 Ocak 2022 Pazar 18:35 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 18:40
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Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki mevcut duruma rağmen Berlin yönetiminin Ukrayna'ya savunma teçhizatı tedarik etmeyi reddetmesini eleştirerek, "Almanya, bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

Şimdi Batı'nın Rusya'ya karşı birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Kuleba, şöyle devam etti:

"Bunu başarmak ve Rusya'yı kontrol altına almak için hep birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Alman ortaklar bu tür söz ve eylemlerle bu birliği baltalamayı ve Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırıya teşvik etmeyi bırakmalılar."

Kuleba, Ukrayna'nın Almanya'ya 2014'ten bu yana verdiği destek ve Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaya yönelik diplomatik girişimlerinden dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Ancak Almanya'nın mevcut açıklamaları hayal kırıklığına uğratıyor ve bu destek ve çabalara ters düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'ya silah satılmasını reddetmişti.

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