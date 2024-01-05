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Dünya

Almanya'da dikkat çeken anket

Almanya'da yapılan bir anket, halkın büyük bölümünün hükümetin çalışmalarından memnun olmadığını ortaya koydu.

AA5 Ocak 2024 Cuma 22:26 - Güncelleme:
Almanya'da dikkat çeken anket
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Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin "DeutschlandTrend" anketine katılanların yüzde 82'si Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından "hiç memnun" olmadığını veya "daha az memnun" olduğunu belirtti.

Hükümetin çalışmalarından "memnun" olduğunu işaretleyenlerin oranı yüzde 17'de kalırken, ankete katılanların sadece yüzde 1'i hükümetten "çok memnun" olduğunu ifade etti.

Hükümette yer alan FDP taraftarlarının sadece yüzde 21'inin hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu aktardığı dikkati çekerken, bu oran SPD taraftarlarında yüzde 41, Yeşillerin taraftarlarında yüzde 51 olarak kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 83'ünün ülkedeki duruma ilişkin "kaygılı" olduğu anlaşıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un çalışmalarından memnun olanların oranı da bir ay öncesine göre 1 puan gerileyerek yüzde 19'a düştü. Bu, 1979'dan bu yana Almanya Başbakanı için DeutschlandTrend'de ölçülen en düşük oran oldu.

Yeşiller Partili Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baebock'un çalışmalarından memnun olanların oranı ise 2023 Aralık'a göre 7 puan düşerek yüzde 31'e geriledi.

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