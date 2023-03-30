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Dünya

AP milletvekilleri: Fransa'daki polis şiddetini durdurun

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) bir grup milletvekili, Fransa'da emeklilik reformunu protesto edenlere yönelik polis şiddetinin durdurulmasını istedi.

AA30 Mart 2023 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
AP milletvekilleri: Fransa'daki polis şiddetini durdurun
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AP'deki Sol Grup milletvekilleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AP binası önünde gösteri yaptı.

"Fransa'daki polis şiddetini durdurun" yazılı dövizler taşıyan 20'den fazla milletvekili, Fransız polisini protestoculara gaddarca davranmakla suçladı.

AP'deki Sol Grup'tan yapılan açıklamada da "Fransa'da halk demokratik gösteri hakkını kullanırken polis şiddetiyle karşılaştılar. Bugün AP milletvekilleri parlamentodan polis şiddetine karşı bir mesaj vermektedir. Şiddetin bahanesi olamaz. Gücün suistimal edilmesine göz yumamayız." ifadesine yer verildi.

Fransa'da, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını da içeren ve hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı bir süredir gösteriler ve grevler düzenleniyor.

  • Avrupa Parlamentosu
  • Fransa
  • emeklilik reformu

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