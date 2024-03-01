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Dünya

AP milletvekillerinden Mısır'a çağrı

Avrupa Parlamentosunun (AP) 24 milletvekili, Mısır makamlarına İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardım erişimini kolaylaştırma çağrısı yaptı.

AA1 Mart 2024 Cuma 17:54 - Güncelleme:
AP milletvekillerinden Mısır'a çağrı
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AP'nin 24 milletvekili, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının engellenmesine dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Mısır Enformasyon Servisi Başkanı Diaa Rashwan'a mektup gönderdi.

Milletvekilleri, Gazze'ye insani yardım sağlayan uluslararası konvoyların korunması ve böylelikle yardımların ulaştırılmasına yönelik çabalara desteğini bildirerek, "İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na yönelik tehditleri devam etmemelidir." ifadesini kullandı.

Bölgeye gazetecilerin erişiminin önemine de değinen milletvekilleri, "Çabalarımız, Gazze halkına ihtiyaç duydukları insani yardımı ve bölgeye uluslararası gazetecilerin erişimini sağlayarak Filistinlilerin soykırıma uğramasını durdurmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verdi.

Milletvekilleri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi uluslararası heyetlerin Refah'a erişimini kolaylaştırmaya ve yardım kamyonlarına Gazze Şeridi'ne kadar eşlik etmelerine izin vermeye çağırdı.

AP Genel Kurulu'nda, 29 Şubat'ta, Gazze'de koşulsuz "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısını da içeren karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiş, böylece AP ilk kez, Gazze'de "koşulsuz" ateşkes çağrısı yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bugün, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) finanse etmeye devam kararı aldığını ve Ajansa gelecek hafta 50 milyon avro aktarılacağını bildirmişti.

  • Avrupa Parlamentosu
  • Mısır
  • Gazze yardım
  • İsrail saldırıları

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