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Dünya

Arakanlı Müslümanların kampında yangın

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında çıkan yangında 2 bin çadır yandı, 12 bin kişi yerinden oldu.

AA5 Mart 2023 Pazar 20:13 - Güncelleme:
Arakanlı Müslümanların kampında yangın
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Mülteci kamplarında asayişten sorumlu yetkililer, ülkenin güneyindeki Cox's Bazar bölgesindeki Kamp 11'de çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, yangında can kaybı olmadığını açıkladı.

Olayda 2 bin çadırın yandığı ve 12 bin kişinin yerinden olduğunu kaydeden yetkililer, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Dünya Gıda Programı'nın da dahil olduğu yardım kuruluşları, yiyecek ve benzeri desteklerde bulunacak." ifadesini kullandı.

Yetkililer, ayrıca, yangından etkilenen Arakanlı Müslümanların farklı kamplara yerleştirileceğini aktardı.

Yangının yemek pişirmek için kullanılan tüplerden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bangladeş'teki mülteci kamplarında daha önce de yangınlar çıkmıştı.

Mart 2021'deki yangında 10 binden fazla çadır yanmış ve 15 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl ocak ayında çıkan yangında yalnızca yerleşim yerleri zarar görmüştü.

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