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Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi'nde 22 bin 700 güvenlik görevlisi hazır bulunacak

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, ay sonunda başkent Buenos Aires'te düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin, 'Arjantin Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) ve dünyadaki diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içerisindeyiz. Toplamda 22 bin 700 kolluk kuvveti hazır bulunacak.' dedi.

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Bakan Bullrich, Buenos Aires'teki Kirchner Kültür Merkezi'nde, Ulaştırma Bakanı Guillermo Dietrich, G20 Teknik Birimi Genel Koordinatörü Hernan Lombardi ve Buenos Aires yerel yöneticileriyle basın toplantısı düzenledi.

Bullrich, "G-20 gibi dünyanın önde gelen liderlerinin katılacağı etkinliklerde, güvenlik en başta gelen unsurlardan biridir. Bu yüzden güçlü ve sert güvenlik önlemleri uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Zirvenin güvenliğini sağlamak için bir yıldan fazla süredir çalıştığına dikkati çeken Bullrich, "Arjantin Federal İstihbarat Teşkilatı ve dünyadaki diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içerisindeyiz. Toplamda 22 bin 700 kolluk kuvveti hazır bulunacak." bilgisini paylaştı.

Bullrich, zirvenin gerçekleştirileceği tarihlerde protestoların da yapılacağı bilgisini edindiğini aktararak, "Kim gösteri düzenlemek istiyorsa bunu barış ve ifade özgürlüğü çerçevesinde, şiddete başvurmadan yapmalıdır." diye konuştu.

- Zirve için Arjantin'e 15 bin kişi gelecek

G-20 Teknik Birimi Genel Koordinatörü Lombardi de zirve için yurt dışından aralarında gazeteciler, delegeler ve organizatörlerin bulunduğu 15 bin kişinin Arjantin'e geleceğini belirtti.

Lombardi, zirveyi 3 binden fazla gazetecinin izleyeceğini sözlerine ekledi.

G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

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