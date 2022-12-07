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Dünya

''Avusturya'nın göçmen sorununun sorumlusu Romanya olamaz''

Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode, Avusturya'nın göçmen sorununun sorumlusunun kendileri olmadığını ve bu yüzden ülkesine haksız yaptırım uygulanamayacağını söyledi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
''Avusturya'nın göçmen sorununun sorumlusu Romanya olamaz''
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bode, Romanya'nın Schengen bölgesine girmesine karşı olduğunu açıklayan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'a tepki gösterdi.

Bode, "Avusturya'nın göçmen sorununun sorumlusu Romanya olamaz ve bu yüzden Romanya'ya haksız yaptırım uygulanamaz. Çünkü göçmenler Romanya'dan geçmiyor ve Romanya bu sorunun bir aktörü değil." ifadesini kullandı.

Romanya'nın Schengen bölgesine katılmak için gereken tüm teknik koşulları karşıladığını kaydeden Bode, daha önceki iki Schengen değerlendirme toplantılarında Romanya ile ilgili olumlu rapor verildiğini ve bu toplantılara Avusturyalı temsilcilerin de katıldığını hatırlattı.

Bode, Şubat 2022'de yaptığı görüşmede Avusturyalı mevkidaşı Gerhard Karner'in Romanya'nın Schengen bölgesine katılımını güçlü şekilde desteklediğini hatırlattı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, göçmen sorununu gerekçe göstererek Romanya'nın Schengen bölgesine girmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

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