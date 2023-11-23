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Dünya

Bebek Katili Netanyahu'dan küstah açıklama! ''Bu anlaşma İsraillileri öldürenleri kapsamayacak''

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarında 48'nci güne gelinirken bugün saat 10.00'dan itibaren 4 günlük geçici ateşkesin başlayacağı duyurulmuştu. İsrail önce rehine takaslarının cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı. Ardından Netanyahu da esir takası anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, 'Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak.' dedi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 03:06 - Güncelleme:
Bebek Katili Netanyahu'dan küstah açıklama! ''Bu anlaşma İsraillileri öldürenleri kapsamayacak''
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İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği" belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun perşembe günü saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşının 23 Kasım saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

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