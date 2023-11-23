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Dünya

Gazze'de geçici ateşkes başlıyor: İnsani yardım girişlerine müsaade edilecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılarında 48'nci güne gelinirken, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes bugün saat 10.00'dan itibaren başlayarak 4 gün süreyle devam edecek. Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların girişine izin verilecek. Rehine takasları gün içerisinde başlayacak.

TRT Haber23 Kasım 2023 Perşembe 00:25 - Güncelleme:
Gazze'de geçici ateşkes başlıyor: İnsani yardım girişlerine müsaade edilecek
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İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan insanlık ve savaş suçlarının 48'inci gününde, saat 10.00'dan itibaren 4 günlük geçici ateşkes ve rehine takasları başlayacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir buçuk ay geride kalırken, rehinelerin durumuna ilişkin anlaşma sağlandı. İsrail, Hamas ile rehine takasına onay verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine toplantısının ardından gelişmeyi "zor ama doğru bir karar" ifadesiyle duyurdu. Rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas da, 50 rehinenin, 150 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, Gazze'nin her bölgesine insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine izin verileceği vurgulandı.

Hamas ayrıca İsrail'in, ateşkes sırasında saldırı düzenlemeyeceğini ve kimseyi tutuklamayacağını taahhüt ettiğini de kaydetti.

REHİNELERİN GETİRİLME SÜRECİ 5 AŞAMADAN OLUŞACAK

Kanal 12 televizyonu da rehinelerin İsrail'e getirilme sürecinin 5 aşamadan oluştuğunu belirtti.

İlk aşamada Hamas, rehineleri Kızılhaç yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.

Rehineler, tıbbi kontrolün ardından aileleriyle görüşmek üzere 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.

Son olarak da İsrail güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.

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