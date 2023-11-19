ABD Başkanı Joe Biden The Washington Post gazetesinde kaleme aldığı makalede, Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine dair "Barış için çabalarken, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli." ifadesini kullandı.

Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

"BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE KARŞI AŞIRI ŞİDDET DURDURULMALI"

İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerinde artış olduğu bilinirken Biden, Batı Şeria'da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.



Biden, makalede, "İsrail liderlerine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı oldum." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları" yönündeki sözleri tepki çekmişti.

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