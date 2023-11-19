Kassam Tugayları'ndan esir açıklaması: ''Bazı gruplarla iletişimimiz kesildi''

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri korumakla görevli bazı gruplarla iletişimlerinin kesildiğini, esirlerin ve görevli kişilerin akıbetinin bilinmediğini belirtti.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerle olan iletişime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(İsrailli) esirleri korumakla görevli bazı gruplarla teması kaybettik ve esirler ile onları esir alan kişilerin akıbeti halen bilinmiyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalara da değinilen açıklamada, Kassam Tugayları'nın Gazze'nin güneybatısında bir İsrail piyade kuvvetini pusuya düşürmeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada, "Savaşçılarımız, sabahtan bu yana işgalci askerlerden oluşan bir kuvveti anti-personel cihazıyla hedef alarak ölüm ve yaralanmalara yol açtı, Gazze Şeridi'ndeki tüm saldırı eksenlerinde siyonistlere ait 17 aracı tamamen veya kısmen imha etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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