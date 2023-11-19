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Dünya

İşgalci İsrail'den ''Filistinli tutuklulara idam'' tasarısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 'Filistinli tutuklulara idam cezası'nı öngören yasa tasarısının görüşüleceğini açıkladı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 00:55 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den ''Filistinli tutuklulara idam'' tasarısı
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İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail meclisinin pazartesi günü "Filistinli tutuklulara idam cezası" öngören yasa tasarısını görüşeceğini belirtti.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Meclis, pazartesi günü (20 Kasım) Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısının ilk oylamasına yönelik hazırlıkları tartışacak." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Filistinli mahkumların infazına ilişkin yasa tasarısını sunan partinin, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi olduğunu, meclisteki tüm milletvekillerinin de bunu desteklemesini beklediklerini belirtti.

İsrail meclisi, mart ayında Ben-Gvir'in sunduğu, İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasına olanak tanıyan yasa tasarısı ön oturumda onaylanmıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından desteklenen yasa tasarısı, Filistinliler tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Tasarının yürürlüğe girmesi için ön oturumun ardından 3 oturumda daha oylamaya sunulması gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

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