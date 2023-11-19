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Dünya

İsrail'den skandal mesaj: Savaş bitse de işgal bitmeyecek

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'de güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” savundu.

AA19 Kasım 2023 Pazar 00:43 - Güncelleme:
İsrail'den skandal mesaj: Savaş bitse de işgal bitmeyecek
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İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Savaştan sonra Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'de olacak, Filistin Yönetimi çözüm değil" sözleri ile skandal sözlerde bulundu.

Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor." dedi.

Filistin Yönetiminin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını iddia eden Cohen, "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak." ifadelerini kullandı.

Cohen, savaştan sonra "Gazze'ye silah girişini önlemek için İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını" ileri sürdü.

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