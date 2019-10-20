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BM Hudeyde ve çevresinde ateşkes izleme noktaları oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması için iki izleme noktası kurdu.

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Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'nin dün Hudeyde'de, bugün de kentin kuzeyindeki Es-Salih bölgesinde bir ateşkes izleme noktası oluşturduğunu söyledi.
 
İzleme noktasının, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Abhijit Guha gözetiminde kurulduğunu kaydetti.
 
BM söz konusu çalışmaları, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de varılan Hudeyde ateşkes anlaşmasının uygulanması için yürütüyor. Bu bağlamda, Hudeyde'nin güneyindeki Huş el-Ebkar ve Manzar bölgesinde de iki noktanın oluşturulacağı ifade ediliyor. 
 
Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.
 

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