Casusluk krizi! Rusya'dan Bulgaristan'a net mesaj: Karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etme kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, misilleme tedbirlerinin gündeme getirileceğini duyurdu.
star.com.tr24 Eylül 2020 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:44
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etme kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, misilleme tedbirlerinin gündeme getirileceğini duyurdu.