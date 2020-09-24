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Dünya

Casusluk krizi! Rusya'dan Bulgaristan'a net mesaj: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etme kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, misilleme tedbirlerinin gündeme getirileceğini duyurdu.

star.com.tr24 Eylül 2020 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:44
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etme kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, misilleme tedbirlerinin gündeme getirileceğini duyurdu.

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