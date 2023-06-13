Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı ikinci döneminde yaşadığımız seçimde yüzde 86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada müstesna diyebileceğimiz bir seçim olmuştur. Bu seçimden de galip çıkmak ve tekrar ilk ziyaretimizi KKTC'ye ve aynı gün Bakü'ye gelmek suretiyle burada gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

İham kardeşim zaten bugünkü kabine toplantısında bakanlar kurulunun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel özetledi. Birlikte hangi alanda neler yaptık, neler yapıyoruz ele aldık.

Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz.

Şu anda attığımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanı'mız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.

En önemli adımlardan bir tanesi enerji. Yıllardır bu konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Bu konuda daha neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle, Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Bu konuda devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Bütün elde edilmiş başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor.

2 gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yıldönümü olacak. Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır, Türkiye ve Azebaycan bu beyanname ile resmen müttefik olmuştur.

Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türkiye'ye 2. Karabağ Savaşı'nda bize gösterdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugün gelecek işbirliği programımızı müzakere ettik. Türkiye ve Azerbaycan dış politikadaki ortak faaliyeti bölge için de önemlidir.

Bu yıl 16 askeri tatbikat yapılacak, 6'sı yapıldı. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ordusunun Türkiye modeline göre gelişeceğini söylemiştim, süreç ilerliyor bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim.

Hazar Denizi üzerinden taşınan ham maddenin hacmi her geçen yıl artıyor. Mevcut koşullarda orta koridorun önemi büyüyor.

Zengezur koridorunun en kısa zamanda açılması gerektiğini konuştuk, bu kaçınılmazdır ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur. Zengezur Koridoru bütün ülkelere işbirliği imkanı açacak ve bölgedeki ülkelerin ilişkilerine olumlu yansıyacak.

Türkiye-Azerbaycan Birliği haklarımız için, bölge için ve Türk dünyası için önemlidir. Eminin ki hu birlik gelecek yıllarda daha da gelişecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları ifade etti:

Bundan sonra da yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Atac