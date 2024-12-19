Suriye'de rejimin yıkılmasının ardından PKK/PYD'nin işgal ettiği bölgelerin durumu ve 'Kürtlerin statüsü' ile ilgili tartışmalar büyüyor. ABD ve Fransa'nın Barzani'ye yakın ENKS ile sözde özerk yönetimi aynı masaya oturtma çabalarından henüz sonuç alınmadı.

'TÜRKİYE'YE GÜVEN VERSİNLER

ENKS Sözcüsü Nawaf Reşid, Rudaw'a konuştu ve diyaloğun başlatılması için bazı şartlarının olduğunu belirtti: Birincisi, 'Kürtlerin temsilcisiyiz' desinler. Mazlum Abdi, 'Ben Kürt'üm ve Suriye'deki Kürtlerin temsilcisiyim, Münbiç ve Rakka'nın temsilcisi değilim' demeli. İkincisi, Türkiye'ye karşı herhangi bir düşmanlıkları olmadığını açıklasınlar. Onlara bu konuda güven vermeliler. Üçüncüsü, 'Biz PKK'lı değiliz onlarla organik bir bağımız bulunmuyor' açıklaması yapıp, kadroları varsa da Rojava'dan çıkarmalılar. Şartlarımız bunlar.

'OLMAZSA KENDİMİZ GÖRÜŞÜRÜZ'

Reşid, ENKS temsilcisinin ilk günden beri Şam'da olduğunu belirterek, "Temsilcimiz Kürtler, Dürzi ve Hıristiyan halklarıyla bazı görüşmeler yaptı. Ancak HTŞ ile doğrudan bir görüşmemiz olmadı. Çünkü ENKS tek başına müzakerelere başlamak istemiyor. Rojava'da tarafların anlaşmasını bekliyoruz. Ancak anlaşma olmazsa Tahrir El Şam'la tek başımıza görüşmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

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