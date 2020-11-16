İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7337
  • EURO
    9,1465
  • ALTIN
    468.859
  • BIST100
    1301.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Erivan sarsılıyor! Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti
Dünya

Erivan sarsılıyor! Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti

Azerbaycan karşısında aldığı hezimet karşısında zor günler geçiren Ermenistan'da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın görevinden istifa ettiği açıklandı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:50
ABONE OL

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün yaptığı açıklamada, Karabağ'daki savaş öncesinde Şuşa dahil bazı bölgelerin Azerbaycan'a verilmesine yönelik anlaşmaların teklif edildiğini öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naghdalyan ise Paşinyan'ı yalanlayarak Şuşa'nın Azerbaycan'a verilmesi konusunun Karabağ müzakerelerinin hiçbir aşamasında gündeme gelmediğini iddia etmişti.

Söz konusu ifadelerin ardından Paşinyan, Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı aldığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.