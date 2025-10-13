İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Esir takasında bir ilk! Hamas'tan telefon izni

İsrail basını, Hamas'ın esir takası öncesinde İsrailli esirlerin aileleriyle telefonla görüşmesine izin verdiğini yazdı. Bu uygulama, önceki takas süreçlerinden farklı olarak dikkat çekti.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Esir takasında bir ilk! Hamas'tan telefon izni
Gazze'de ateşkes sağlandı ve süreç esir takasına geldi. Hamas, Gazze'deki 13 İsrailli esiri daha Kızılhaç heyetine teslim ederek 20 sağ İsrailli esirin tümünü serbest bıraktı.

ÖNCE AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜRDÜLER

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hamas, esirleri salıvermeden önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarına izin verdi.

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Ainav'ın, telefonda oğluna, "Matan, eve dönüyorsun. Hepiniz geri dönüyorsunuz. Savaş bitti. Eve dönüyorsunuz." dediği aktarıldı.

İLK KEZ YAŞANDI

İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 7 İsrailli esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinden teslim aldığını duyurmuştu.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ilk etapta 7 İsrailli esiri teslim etmiş, İsrail ordusu ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinin İsrailli esirlerin teslim alınacağı ikinci noktaya doğru hareket ettiğini bildirmişti.

