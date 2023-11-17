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Dünya

Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor

Filistin İstatislik Kurumu, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 01:24 - Güncelleme:
Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor
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İsrail'in, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemesine ve halka güneye gitmeleri konusunda sürekli çağrı yapmasına rağmen, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.

Filistin Merkez İstatistik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 bin kişinin, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki vilayetlere göç ettiği bildirildi.

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Açıklamada, 7 Ekim öncesinde 1,2 milyon kişinin yaşadığı Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen 807 bin Filistinlinin yaşadığının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu rakamın, kuzeydeki illerde yaşayan nüfusun yaklaşık üçte ikisinin hala burada ikamet ettiğini ve ancak üçte birinin güneye göç ettiğini gösterdiği vurgulandı.

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Söz konusu illerdeki Filistinlilerin daha çok Ummu Nasr, Bedevi Köyü, Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliya ve Eş-Şati mülteci kampları, Gazze ve Ez-Zehra kentleri, El-Miğraga ve Cuhr ed-Dik'te yoğunlaştığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, daha önce pek çok kez Gazze'nin kuzeyindekilere "güneye gidin" çağrısı yapmıştı.

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