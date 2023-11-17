Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor

İsrail'in, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemesine ve halka güneye gitmeleri konusunda sürekli çağrı yapmasına rağmen, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.
Filistin Merkez İstatistik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 bin kişinin, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki vilayetlere göç ettiği bildirildi.
Açıklamada, bu rakamın, kuzeydeki illerde yaşayan nüfusun yaklaşık üçte ikisinin hala burada ikamet ettiğini ve ancak üçte birinin güneye göç ettiğini gösterdiği vurgulandı.
İsrail ordusu, daha önce pek çok kez Gazze'nin kuzeyindekilere "güneye gidin" çağrısı yapmıştı.