BM'den açıklama! Filistinlilerin ''açlıkla'' imtihanı: Gazze halkı gıdaya muhtaç

Merkezi Roma'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP)'nın bölgeden yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze'ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10'u girebiliyor. Gazze Şeridi artık büyük bir gıda açığı ve geniş çapta açlıkla karşı karşıya. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.

Gazze'deki yakıt sıkıntısının, 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya yol açtığı belirtilen açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere; insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı kaydedildi.

700 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ACİL GIDA YARDIMI SAĞLANDI



Açıklamada, 21 Ekim'de Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından bu yana Gazze'ye 1129 tırın girdiği, bunların sadece 447'sinin gıda malzemesi taşıdığı bilgisi verilirken, WFP'nin Gazze'ye geçen kamyon sayısındaki artışı memnuniyetle karşıladığı ancak bunun yetersiz kaldığı ifade edildi.



WFP'nin Gazze'de geçen aydan bu yana yerinden edilmiş 700 binden fazla kişiye acil gıda yardımı sağladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.

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