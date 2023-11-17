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Dünya

İsrail'den hain saldırı: Cibaliye Mülteci Kampı vuruldu

İşgalci İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanını bombaladı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 00:41 - Güncelleme:
İsrail'den hain saldırı: Cibaliye Mülteci Kampı vuruldu
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.

Haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan bu saldırı, "İsrail'in yeni bir katliamı" olarak nitelendirildi.

Saldırının yapıldığı alandan çekilen bir videoda, yıkılan binaların enkazından insanların çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

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