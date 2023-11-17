Hizbullah, İsrail'e ait noktaları vurdu

Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktalara yönelik saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırdaki İsrail'in Misgav Am, Cel El-Alam, Bayda Blida, Yiftah ve Metula askeri noktalarına "uygun silahlarla" saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırıda tüm noktaların "tam isabetle" vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in can kayıpları hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde yer alan bazı bölgeleri bombaladığını duyurdu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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