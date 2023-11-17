İşgalci İsrail'den gece baskını: Onlarca askeri araç Cenin kentinde

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.
İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Olaylarda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.