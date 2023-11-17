İsrail zulmü bitmiyor: Batı Şeria'da 2'si çocuk 4 kişiyi yaraladılar

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ekipleri, Nablus kenti yakınlarındaki Beyta beldesinde İsrail güçleriyle çıkan olaylarda gerçek mermiyle yaralanan 3 Filistinliye müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 13, 17 ve 18 yaşındaki Filistinliler, hastaneye sevk edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Ceyus beldesinde Ayrım Duvarı yakınlarında da bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından vuruldu.

Yaralı Filistinli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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