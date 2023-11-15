İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki hastanelere ve masum sivillere yönelik katliamları artarak devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, katliamcı İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğunu açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor." diyen Kudra, şunları kaydetti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

İsrail kana doymuyor! Hastane katliamları yetmedi: Yoğun bakım ünitesi vuruldu

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin boşaltılması işleminin İsrail güçleri tarafından 10 günden fazla abluka altında kaldıktan sonra gerçekleştiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun abluka sırasında hastaneye tıbbi malzeme ve insani yardım desteklerine engel olduğu vurgulandı.

Gazze'de yatacak yer yok: İsrail'in saldırıları sonucunda hastalar tahliye edildi Abluka sırasındaki duruma ilişkin, "Elektriklerin kesik olması, su ve hastalara verilen yiyeceklerin tükenmesi dışında, hastanede bulananlara ateş açılması ve çevresinin sürekli bombalanması gibi tehlikeli bir sürecin ardından gerekli tıbbi bakım ve hizmetin sürmesi imkansız hale gelmişti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastaların tedavileri için Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere nakil işleminin sürdüğüne dikkat çekildi.

Filistin Kızılay Cemiyetinden cuma günü yapılan açıklamada, yakıtın bitmesiyle elektriklerin kesilmesinin ardından Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.

ABD'den katliamları meşrulaştırma çabası: Hamas'ın "hastane tünellerine saklandığı" iddia edildi

Hamas iddiaları bir bir yalanladı! ABD'den İsrail'in hastane katliamlarına yeşil ışık