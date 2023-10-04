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Dünya

Filistin'den ''uluslararası acil müdahale'' çağrısı

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarının durdurulması için uluslararası acil müdahale talebinde bulundu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
Filistin'den ''uluslararası acil müdahale'' çağrısı
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Kudüs İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının önünü açmak için orada namaz kılan Müslümanların türlü saldırı ve gözaltılara maruz kaldığı ifade edilirken, halihazırda Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmeye çalışıldığı uyarısında bulunuldu.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılarının "savaş ilanı" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrailli radikal kişilerin Kudüs'te yerli ve yabancı Hristiyanların mülklerine yönelik saldırılarında da artış var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve kışkırtıcı saldırılara karşı acil uluslararası müdahale talebinde bulunuldu.

HAMAS'TAN "MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ" VURGUSU

Hamas da Yahudi yerleşimcilerin devam eden baskınlarının Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştiremeyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları provokatif davranışlar olarak nitelendirildi ve Filistin halkının tüm gücüyle buna karşı çıkacağı vurgulandı.

FİLİSTİNLİ KADINLAR, AKSA'YA YÖNELİK BASKINLARI GAZZE'DE PROTESTO ETTİ

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde toplanan onlarca Filistinli kadın, Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınları protesto etti.

"Mescid-i Aksa tehlikede" ve "Lebbeyk ya Aksa" yazılı pankartlar taşıyan Filistinli kadınlar, Mescid-i Aksa'ya destek sloganları attı.

Filistin el-Ahrar Hareketi yöneticilerinden Hibe el-Medhun, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı uluslararası acil müdahale çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden İsra el-Alul da "Mesid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İşgalcinin Kudüs kenti ve kutsallara karşı işlediği suçların da hesabı sorulacaktır." dedi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

Sabah namazının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde varlığını artıran İsrail polisi, demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

Ayrıca "Sukot (Çardaklar) Bayramı" dolayısıyla toplanan fanatik Yahudilerden bazılarının, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal tarihi kilise önünde hakaret amaçlı yere tükürmesi tepki çekmişti.

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